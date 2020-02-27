2020-02-27T16:31:48+03:00
Происшествия

Липчанину добавили год к тюремному сроку за нападение на надзирателя колонии

Осужденный ударил дежурного кулаком в грудь
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области приговорили осужденного елецкой колонии за нападение на сотрудника исправительной колонии. 22-летний парень был на пути к исправлению в колонии №3, куда попал за кражу и незаконное хранение оружия.

Но исправиться не получилось. По версии следствия, он отказался выполнять законные требования дежурного сотрудника колонии. Продолжая буйствовать, заключенный ударил надзирателя кулаком в грудь. Опасности для жизни не было травмы тоже, но сотруднику причинили боль.

За применение насилия возбудили уголовное дело по части 2 статьи 321 УК. Позже заключенный о всем сознался и раскаялся.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, виновного приговорили к 1 году лишения свободы, который добавили к уже имеющемуся сроку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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