Липчанину добавили год к тюремному сроку за нападение на надзирателя колонии
В Липецкой области приговорили осужденного елецкой колонии за нападение на сотрудника исправительной колонии. 22-летний парень был на пути к исправлению в колонии №3, куда попал за кражу и незаконное хранение оружия.
Но исправиться не получилось. По версии следствия, он отказался выполнять законные требования дежурного сотрудника колонии. Продолжая буйствовать, заключенный ударил надзирателя кулаком в грудь. Опасности для жизни не было травмы тоже, но сотруднику причинили боль.
За применение насилия возбудили уголовное дело по части 2 статьи 321 УК. Позже заключенный о всем сознался и раскаялся.
Как сообщили в пресс-службе СКР региона, виновного приговорили к 1 году лишения свободы, который добавили к уже имеющемуся сроку.
ИСТОЧНИК KP.RU