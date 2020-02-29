2020-02-29T17:39:21+03:00
Происшествия

В Липецке на улице Неделина сбили ребенка и двух взрослых

ДТП случилось на пешеходном переходе [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке на улице Неделина сбили ребенка и двух взрослыхВ Липецке на улице Неделина сбили ребенка и двух взрослыхФото: Юлия КЛЮЕВА
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Этим утром, 29 февраля, в Липецке произошла авария. На улице Неделина под колеса автомобиля попали пешеходы. По словам очевидцев, иномарка сбила трех человек - мужчину, женщину и девочку. Причем происшествие случилось, когда липчане начали переходить через дорогу по "зебре". Водитель машины просто не затормозил.

Женщину и ребенка на скорой отвезли в больницу. Мужчине повезло больше. В причинах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД. Информация о пострадавших уточняется.

Автоинспекторы просят липчан соблюдать правила дорожного движения, быть внимательнее за рулем. Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

В Липецке на улице Неделина сбили 3 человек.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU

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