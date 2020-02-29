29 Февр. 2020 2020-02-29T18:16:28+03:00

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В Липецке полицейские провели рейд. На территории одного из садоводческих товариществ они обнаружили склад с контрафактном алкоголем. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, помещение принадлежит 30-летнему липчанину. Там нашли более 1,5 тыс. литров поддельного спиртного. Продукцию липчанин собирался реализовывать.

Возбуждено уголовное дело по п."б", ч.6 ст.171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации". Максимальное наказание по данной статье - до 6 лет лишения свободы.

Кстати, в ходе рейда с 10 по 26 февраля правоохранители изъяли 1 840 литров алкоголя, 296 литров стеклоомывающей жидкости, 187 литров горюче-смазочных материалов, 1589 пачек табачной продукции, 616 единиц поддельных вещей - одежда, обувь, аксессуары. Так, оперативники изъяли товаров на 4,5 млн рублей. Было возбуждено 5 уголовных дел, 47 административных расследований. Двух липчан привлекли к административной ответственности.

В садоводческом товариществе Липецка обнаружили 1500 литров контрафактного алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU