2020-02-29T18:16:28+03:00
Происшествия

В садоводческом товариществе Липецка обнаружили 1500 литров контрафактного алкоголя

В отношении владельца подпольного склада возбудили уголовное дело [видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке полицейские накрыли подпольный алкоскладВ Липецке полицейские накрыли подпольный алкоскладФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

В Липецке полицейские провели рейд. На территории одного из садоводческих товариществ они обнаружили склад с контрафактном алкоголем. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, помещение принадлежит 30-летнему липчанину. Там нашли более 1,5 тыс. литров поддельного спиртного. Продукцию липчанин собирался реализовывать.

Возбуждено уголовное дело по п."б", ч.6 ст.171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации". Максимальное наказание по данной статье - до 6 лет лишения свободы.

Кстати, в ходе рейда с 10 по 26 февраля правоохранители изъяли 1 840 литров алкоголя, 296 литров стеклоомывающей жидкости, 187 литров горюче-смазочных материалов, 1589 пачек табачной продукции, 616 единиц поддельных вещей - одежда, обувь, аксессуары. Так, оперативники изъяли товаров на 4,5 млн рублей. Было возбуждено 5 уголовных дел, 47 административных расследований. Двух липчан привлекли к административной ответственности.

В садоводческом товариществе Липецка обнаружили 1500 литров контрафактного алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В садоводческом товариществе Липецка обнаружили 1500 литров контрафактного алкоголя
В Липецке на улице Неделина сбили ребенка и двух взрослых
В субботу в Липецке до +6 градусов, на дорогах гололедица
Воронежец купил фальшивые деньги и потратил их в Липецке
Под Липецком вандалы изрисовали храм сатанинскими символами
Липчанка в пьяном угаре зарезала любовника и пыталась выдать убийство за сердечный приступ
В Липецке для маршрута №2Т сделают дополнительную остановку
Губернатор Липецкой области заплатил 2000 рублей штрафа за незаконно пойманную щуку
В зоопарке Липецка черных лебедей после зимовки выпустили в пруд
Липецкие автоинспекторы под видом пассажиров тайно следят за водителями автобусов
Липчанин в Ленинградской области проломил голову гражданину Таджикистана
В центре Липецка дали свет: энергетики нашли причину аварии на линии