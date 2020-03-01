В Липецке начали готовиться к благоустройству набережной и Зеленого острова

1 Март 2020 2020-03-01T13:16:26+03:00

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Благоустройство общественных пространств на участке от городской набережной до Центрального пляжа, а также Зеленого острова пройдет в этом году. Основной объем работ выполнят в рамках программы «Комфортная городская среда». Работы начнутся сразу же после утверждения необходимой документации.

Специалистам предстоит отремонтировать дорогу по улице Карла Маркса до пересечения с улицей Маяковского и восстановить проезжую часть на участке, ведущем к Центральному пляжу, обустроить тротуары, велодорожки, остановки общественного транспорта. Параллельно с этим рабочие займутся пешеходными зонами в районе подземного перехода у бывшего кафе «Фрегат». В Нижнем парке сделают освещение, отремонтируют дорожки, приведут в порядок зеленые насаждения. Кроме того, установят наплавной мост, который соединит пляж с островом.

Как отметили в администрации города, подготовительные мероприятия для основных работ уже стартовали. Начинается завоз песка и инертных материалов, которые потребуются для отсыпки основания дороги и пешеходных зон.

ИСТОЧНИК KP.RU