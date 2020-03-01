Житель Липецкой области может лишиться свободы из-за поддельных прав

1 Март 2020 2020-03-01T13:30:49+03:00

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23-летний житель Ельца попытался оформить ДТП по поддельным правам. Как сообщили в региональном УМВД, в январе текущего года к правоохранителям обратился неработающий молодой человек, чтобы оформить аварию с его участием, и предъявил полицейским поддельное водительское удостоверение. Документ показалось сомнительным сотрудникам ГИБДД, и не зря. База данных подтвердила: такого документа не существует.

Теперь силовики возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Молодому человеку грозит ограничение или лишение свободы на год, либо принудительные работы на такой же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU