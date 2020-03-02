Под Липецком двое детей провалились в ледяную воду в пруду и смогли выбраться

2 Март 2020 2020-03-02T09:15:46+03:00

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Трагедия едва не случилась в селе Хлевное Липецкой области в воскресенье, 1 марта. Там на улице Ленинской двое детей решили поиграть на пруду. Тонкий лед не выдержали и мальчики по пояс провалились в ледяную воду. Школьники смогли выбраться из воды и залезть на понтон для уток. Но идти на берег уже не рискнули.

Дети едва не утонули в пруду под ЛипецкомФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Дети сидели на понтоне, пока рядом не оказались случайные прохожие, которых ребята попросили о помощи, а те вызвали спасателей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на помощь прибыли сотрудники 27 пожарно-спасательной части. Они доставили детей на берег и передали бригаде скорой помощи. ЧП обошлось без серьезных последствий, школьников осмотрели и отпустили с родителями домой.

ИСТОЧНИК KP.RU