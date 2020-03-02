Район ЛТЗ и частный сектор в Липецке останутся без питьевой воды

2 Март 2020 2020-03-02T09:28:43+03:00

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Энергетики предупреждают липчан об очередном отключении воды, которое запланировали на этот понедельник, 2 марта. Как сообщает пресс-служба ЛГЭКа, воды не будет с 10 до 17.00 по адресам: улица Ильича, дома 5, 7, 8 ,9, 11, 15, 31; улица Ленинградская, 12; Волгоградская, дома 8, 10, 12, 14, 8а, 11, и Студенческая,14а.

На тот же период питьевую воду отключат на улицах частного сектора: Ильича, Профсоюзная, Дачная, Декабристов, Студенческая, 1-я Воронежская, 2-я Воронежская, Тургенева, Бехтерева, Гвардейская, Седова, Песчаная, С.Лазо, Красина, Станиславского, Волгоградская, Степная и проезд Ильича.

Воду будут подвозить по заявкам жителей с отключенных адресов. Также липчан предупреждают, что после окончания работ из кранов какое-то время может течь мутная вода. Энергетики приносят извинения за неудобства.

Узнать более подробно об отключении и оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU