Суровый липецкий водитель на разбитой иномарке поразил автомобилистов

2 Март 2020 2020-03-02T10:46:53+03:00

Движущуюся по улице груду металла сняли на камеру в Липецке [видео]

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Необычную картину сняли на камеру автомобилисты на дорогах Липецка. Видео под названием «Суровый липецкий водитель» появилось в соцсетях в пятницу, 28 февраля. На кадрах видно, как по улице едет разбитый «Фиат Дукато».

Итальянский микроавтобус явно побывал в серьезном ДТП – марку можно определить разве что по шильдику, сам кузов больше похож на груду металла.

Суровый липецкий водитель.Груда металла на ходу

Полностью искореженная машина все еще на ходу. Кузов сильно накренен вправо, настолько, что водитель может ехать только высунувшись в окно.

На микроавтобусе нет номеров, не работают габаритные огни и «стопы». На улице ветер и снегопад, половина корпуса водителя снаружи, но мужчина не унывает. Он бодро машет рукой в ответ на сигналы других автомобилистов и невозмутимо продолжает ехать по своим делам.

ИСТОЧНИК KP.RU