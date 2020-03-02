Маршрут автобуса Липецк – Грязи укоротили из-за ремонта проспекта Победы

2 Март 2020 2020-03-02T11:06:07+03:00

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В Липецке с 1 марта изменились маршрут и расписание автобуса №106 «Липецк – Грязи». Как сообщает областное управление дорог и транспорта, прежний перевозчик, АО «Автоколонна № 1414», отказался обслуживать данный маршрут. Поэтому с 1 марта на маршрут вышли машины «Липецких автобусных линий».

Ранее автобусы №106 ехали от автовокзала к площади Мира и далее в Грязи, но из-за ремонта проспекта Победы маршрут укоротили. Теперь автобус отъезжает с площади Мира.

Расписание также откорректировали. Первый отправляется в Грязи 5.25 утра, последний рейс в будни 22.45, в выходные – 22.30. С Грязей первый автобус выезжает в 6.25, последний в будни в 23.30, в субботу и воскресенье – в 23.15. Всего за день 22 рейса. Связаться с диспетчером «Липецких автобусных линий» можно по телефону: 33-41-

ИСТОЧНИК KP.RU