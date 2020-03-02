БМВ превратился в груду металла после ДТП с «Опелем» в Липецке

2 Март 2020 2020-03-02T13:20:09+03:00

ДТП с "Опелем" и БМВ в Липецке Фото: УГПСС Липецкой области

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Серьезная авария произошла этим утром, 2 марта, на Лебедянском шоссе в Липецке. Там в районе поворота на Опытную станцию напротив автозаправки столкнулись «Опель» и «БМВ».

ДТП на Лебедянском шоссе.vk.com/myregion48

Удар «Опеля» пришелся в пассажирскую дверь справа. Он был такой силы, что автомобиль «БМВ» перевернулся набок, за мгновение машина превратилась в груду металла – водителя зажало в салоне.

ДТП на Лебедянском шоссе.vk.com/myregion48

Первая иномарка пострадала куда меньше, как и ее водитель. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую и спасателей. Сообщение поступило в 9.05 утра. На помощь к пострадавшим приехали сотрудники Управления государственной противопожарной спасательной службы. По данным пресс-службы УГПСС, спасатели разрезали иномарку и вытащили пострадавших. Нескольких человек увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU