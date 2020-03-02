2020-03-02T13:08:15+03:00
Происшествия

В Липецке иномарка сбила школьника на велосипеде

За три дня на дорогах области в 7 ДТП пострадали 11 человек и 1 погиб
Лия МУРАДЬЯН
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Смертельное ДТП на трассе "Дон"Смертельное ДТП на трассе "Дон"Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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По данным ГИБДД Липецкой области, за минувшие 3 дня, с 28 февраля по 1 марта, на дорогах региона в 7 авариях пострадали 11 человек и 1 погиб. Трагическое ДТП случилось в пятницу в Задонском районе. Там на трассе «Дон» не справился с управлением 34-летний водитель «Хендай». Легковушка влетела в столб. К несчастью, водитель погиб на месте, еще два его пассажира получили нетяжелые травмы.

В тот же день в Грязях поймали по «горячим следам» сбежавшего с места виновника ДТП. 55-летний водитель «ВАЗ-2109» сбил 54-летнюю женщину и уехал. Для женщины все обошлось без тяжелых последствий. А водителю грозит 15 суток ареста.

29 февраля в Липецке на улице Космонавтов в ДТП пострадал 8-летний мальчик на велосипеде. Он попал под колеса «Лады-Гранты» с 39-летним водителем. Школьнику оказали помощь и отпустили.

Еще одна серьезная авария произошла 1 марта в Воловском районе. Около 20.00 в селе Вышнее Большое на Парковой улице столкнулись грузовик «Ивеко» с 29-летним водителем и «Фольксваген» под управлением 46-летнего мужчины. Водитель легковушки попал в больницу. По предварительным данным автоинспекторов причиной ДТП стало несоблюдение бокового интервала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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