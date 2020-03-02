2020-03-02T13:35:40+03:00
Общество

Спасатели предупреждают липчан о сильных порывах ветра

Ветер усилится в ближайшие часы
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке ожидается сильный ветерВ Липецке ожидается сильный ветерФото: Лия МУРАДЬЯН
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Спасатели предупреждают липчан об ухудшении погоды. Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в этот понедельник, 2 марта, в ближайшие 1-6 часов. По данным городского управления по делам ГО и ЧС, в эти часы в городе резко усилится южный ветер, порывы могут достигать 17 метров в секунду.

МЧС просит граждан быть осторожней и соблюдать меры безопасности при усилении ветра. В случае ЧП звонить в службу спасения «101». Также в ГУ МЧС по области круглосуточно работают телефоны доверия: 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.

По прогнозу синоптиков на этой неделе липчан ждет резкое потепление. Уже в четверг, 5 марта, столбик термометра поднимется до +15 градусов. Резкое потепление будет сопровождаться порывами южного и юго-восточного ветра. В выходные пройдут дожди.

Согласно долгосрочному прогнозу, теплая весенняя погода продержится почти 3 недели. А в 20-х числах марта в регион снова вернутся снег и морозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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