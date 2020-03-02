2020-03-02T15:27:41+03:00
Происшествия

Жильцам многоквартирного дома в Липецке обстреляли окна

Полиция выясняет кто и зачем выбил стекла на Соколе [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке стреляли по окнамВ Липецке стреляли по окнамФото: Кадр видео
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В Липецке разбираются с инцидентом на улице 40 лет октября, где в многоквартирном доме кто-то обстрелял жильцам окна. ЧП случилось в ночь с субботы на воскресенье, 1 марта, в районе Сокола.

Жильцы неожиданно проснулись от грохота и звона стекла. Утром, по следам на окнах, люди пришли к выводу, что их обстреляли. Последствия сняли на камеру и выложили в соцсети.

– Три окна пробиты из пневматического оружия, – говорит автор видео. – Пули нашли под балконом.

В Липецке обстреляли окна .vk.com/myregion48

После обстрела вся квартира липчан была усыпана битыми стеклами. На записи отчетливо видны круглые отверстия на окнах, а между стеклопакетом остались металлические шарики. К счастью, никто не пострадал.

Хозяева квартиры обратились с заявлением в полицию, где сейчас разбираются во всех деталях.

– По факту обращения проводится проверка, на место выехала оперативная группа, проводятся все необходимые действия, обстоятельства выясняются, – пояснили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по региону.

Была ли действительно стрельба и из каких побуждений действовали стрелявшие, еще предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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