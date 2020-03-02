Жильцам многоквартирного дома в Липецке обстреляли окна
В Липецке разбираются с инцидентом на улице 40 лет октября, где в многоквартирном доме кто-то обстрелял жильцам окна. ЧП случилось в ночь с субботы на воскресенье, 1 марта, в районе Сокола.
Жильцы неожиданно проснулись от грохота и звона стекла. Утром, по следам на окнах, люди пришли к выводу, что их обстреляли. Последствия сняли на камеру и выложили в соцсети.
– Три окна пробиты из пневматического оружия, – говорит автор видео. – Пули нашли под балконом.
В Липецке обстреляли окна .vk.com/myregion48
После обстрела вся квартира липчан была усыпана битыми стеклами. На записи отчетливо видны круглые отверстия на окнах, а между стеклопакетом остались металлические шарики. К счастью, никто не пострадал.
Хозяева квартиры обратились с заявлением в полицию, где сейчас разбираются во всех деталях.
– По факту обращения проводится проверка, на место выехала оперативная группа, проводятся все необходимые действия, обстоятельства выясняются, – пояснили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по региону.
Была ли действительно стрельба и из каких побуждений действовали стрелявшие, еще предстоит выяснить.
ИСТОЧНИК KP.RU