Под Липецком рецидивист забил насмерть приятеля железным совком

2 Март 2020 2020-03-02T15:26:17+03:00

Судимый за убийство пенсионер во всем сознался

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Жестокое убийство произошло в Становлянском районе Липецкой области вечером 26 февраля. Там в деревне Липовка 53-летний мужчина зашел в гости к 62-летнему судимому за убийство приятелю.

Во время алкогольных посиделок между изрядно пьяными знакомыми вспыхнул конфликт. Ссора переросла в драку. По версии следствия, во время конфликта хозяин дома начал бить гостя металлическим совком по голове. Также в области головы нашли следы от топора.

Уголовное дело возбудили по 105 статье УК – убийство. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, фигурант признался в особо тяжком преступлении. Следствию еще предстоит разобраться в причинах и подробностях случившегося Извергу грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU