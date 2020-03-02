2020-03-02T15:26:17+03:00
Происшествия

Под Липецком рецидивист забил насмерть приятеля железным совком

Судимый за убийство пенсионер во всем сознался
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жестокое убийство произошло в Становлянском районе Липецкой области вечером 26 февраля. Там в деревне Липовка 53-летний мужчина зашел в гости к 62-летнему судимому за убийство приятелю.

Во время алкогольных посиделок между изрядно пьяными знакомыми вспыхнул конфликт. Ссора переросла в драку. По версии следствия, во время конфликта хозяин дома начал бить гостя металлическим совком по голове. Также в области головы нашли следы от топора.

Уголовное дело возбудили по 105 статье УК – убийство. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, фигурант признался в особо тяжком преступлении. Следствию еще предстоит разобраться в причинах и подробностях случившегося Извергу грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области снизилась на 19%
В этом году выпускной в Липецке пройдет раньше, чем обычно
Салюты и фейерверки на главной площади Липецка оказались вне закона
У предпринимателей спрашивают, комфортно ли в Липецке вести бизнес
Липчанка натопила газом квартиру так, что пол у соседей стал горячим
Под Липецком изверг 5 дней прятал в сарае любовницу, которую облил бензином и поджег
Под Липецком рецидивист забил насмерть приятеля железным совком
Жильцам многоквартирного дома в Липецке обстреляли окна
Спасатели предупреждают липчан о сильных порывах ветра
В Липецке иномарка сбила школьника на велосипеде
БМВ превратился в груду металла после ДТП с «Опелем» в Липецке
Маршрут автобуса Липецк – Грязи укоротили из-за ремонта проспекта Победы
Суровый липецкий водитель на разбитой иномарке поразил автомобилистов
Район ЛТЗ и частный сектор в Липецке останутся без питьевой воды
Под Липецком двое детей провалились в ледяную воду в пруду и смогли выбраться
Житель Липецкой области может лишиться свободы из-за поддельных прав
В Липецке начали готовиться к благоустройству набережной и Зеленого острова