Под Липецком изверг 5 дней прятал в сарае любовницу, которую облил бензином и поджег

2 Март 2020 2020-03-02T16:18:06+03:00

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В Липецкой области вынесли приговор по зверскому нападению на женщину, которое произошло в июле прошлого года в Задонском районе Липецкой области. 49-летний мужчина во время ссоры облил 57-летнюю любовницу бензином из газонокосилки и поджег. Все произошло 3 июля на улице возле дома изверга.

Женщина получила тяжелые ожоги лица и верхней части туловища. Но на этом зверства не закончились. Вместо того, чтобы вызвать несчастной женщине скорую, любовник спрятал ее в сарае. Там ее нашли сотрудники полиции спустя 5 дней, 7 июля. На следующий день женщина умерла от ожогов III степени.

Но это еще не все. Пока обожженная сожительница с жуткой болью умирала в сарае, ярый женоненавистник едва не навредил другой женщине. Он ночью пьяный завалился в гости к знакомой, приставил нож к голове и грозился убить.

Обвинение предъявили по двум статьям 111 и 119 УК – тяжкий вред со смертельным исходом и угроза убийством. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подсудимого признали виновным по обеим статьям и приговорили к 11 годам общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU