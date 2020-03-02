2020-03-02T17:03:51+03:00
Происшествия

Липчанка натопила газом квартиру так, что пол у соседей стал горячим

За неделю спасатели 6 раз вскрывали двери по просьбе жителей
Лия МУРАДЬЯН
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Спасатели более 20 раз выезжали на помощь липчанамСпасатели более 20 раз выезжали на помощь липчанамФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.
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По данным городского управления по делам ГО и ЧС Липецка, за прошедшую неделю городские спасатели выезжали на помощь липчанам более 20 раз. Два вызова касались подозрительных предметов, в одном случае оказался забытый пакет с документами, второй – с мусором.

6 раз спасателям приходилось вскрывать двери. Нередко за закрытой дверью оказывались нуждающиеся в помощи пожилые люди. Например в воскресенье, 1 марта, спасатели вскрыли дверь в квартиру, где в ванной упал 74-летний пенсионер и не мог подняться.

Еще одним поводом для вызова спасателей стало бесконтрольное использование газа. Тревогу забили жильцы 2 этажа, чей пол стал горячим, а соседка снизу неделю не выходила на связь. Как оказалось, женщина заболела, а на кухне на полную мощность работал газ.

Также спасателям приходилось изымать ртуть. Запаянное в колбы вещество с ядовитыми парами нашел в гараже новый владелец.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, кроме того, в конце недели городские спасатели совместно с полицией следили за безопасностью на праздновании Масленицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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