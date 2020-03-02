2020-03-02T17:16:25+03:00
Общество

У предпринимателей спрашивают, комфортно ли в Липецке вести бизнес

Липчан просят пройти опрос
Юлия КЛЮЕВА
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Липчан просят принять участие в опросе «Перспективы развития малого и среднего предпринимательства в Липецке». Его проводит городское управление внутренней политики. Горожанам, у которых есть свое дело, предлагают ответить на вопросы, связанные с бизнесом в областном центре на портале «Открытый Липецк».

В опросе нужно ответить, каким видом деятельности занимаетесь, сколько лет, к какой категории бизнеса относится предприятие, планируется ли расширение в ближайшее время. Также в управлении хотят знать, где предприниматели получают актуальную информацию для работы – с официальных сайтов органов власти, в СМИ, из интернет-сообществ и тд. Какой режим налогооблажения используют бизнесмены. Спрашивают, какая мера муниципальной поддержки наиболее актуальна: финансовая, имущественная, информационная, налоговые льготы, помощь в установлении кооперационных связей с крупными предприятиями.

У предпринимателей также интересуется, что препятствует развитию малого и среднего бизнеса в Липецке. Варианты ответов различны – начиная от покупательской способности, до высокой аренды за помещение и сложность в получении разрешительных документов. Последний вопрос – считают ли липчане свой город благоприятным для ведения бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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