Салюты и фейерверки на главной площади Липецка оказались вне закона

2 Март 2020 2020-03-02T17:20:47+03:00

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На площади Петра Великого в Липецке нельзя устраивать фейерверки. Это следует из сообщения транспортной прокуратуры. Отметим, что наиболее красочные пиротехнические шоу радовали липчан на каждый праздник именно на площади Петра Великого. Теперь оказалось, что главная площадь и прилегающая к ней территория находятся в зоне воздушных подходов аэропорта «Липецк». В связи с этим, как сообщает Липецкая транспортная прокуратура, запуск фейерверков там территории запрещен.

Это обстоятельство всплыло после новогоднего шоу «Петровские забавы или Новогодний фейерверк по-Липецки». Согласно постановлению правительства «О воздушном пространстве», власти должны были предупредить об использовании пиротехники отделение Воронежского центра ОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД в РФ». Но не предупредили. После чего выяснилось, что площадь Петра вообще не предназначена для запуска фейерверков.

Как сообщили в транспортной прокуратуре, по итогам проверки возбудили административное дело. В итоге Управление государственного авиационного надзора и Ространснадзор оштрафовали виновных на 50 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU