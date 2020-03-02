В этом году выпускной в Липецке пройдет раньше, чем обычно

2 Март 2020 2020-03-02T18:03:19+03:00

Выпускной в Липецке в этом году пройдет на неделю раньше Фото: Юлия КЛЮЕВА

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Пришла весна, а значит не за горами самое ожидаемое событие для школьников – последний звонок и выпускной. Председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова сообщила в своем Инстаграм, когда состоятся эти мероприятия.

Для девятиклассников последний звонок прозвенит 21 мая. Для одиннадцатиклассников – 22 мая. Праздник выпускников «Липецкие зори» состоится 19 июня. Напомним, что в прошлом году мероприятие провели 25 июня - на неделю позже. По словам Светланы Бедровой, это связано с проведением ЕГЭ. Экзамены пройдут раньше обычного. Русский язык школьники напишут 28 мая, а математику сдадут 1 июня. Результаты экзаменов станут известны к выпускному.

О том, какие сюрпризы ждут юных липчан на празднике, председатель не рассказала.

ИСТОЧНИК KP.RU