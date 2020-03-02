2020-03-02T18:34:45+03:00
Общество

За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области снизилась на 19%

В Липецке показатели ниже эпидпорога на 22%
Юлия КЛЮЕВА
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области сократились за неделюЗаболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области сократились за неделюФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшую неделю, с 24 февраля по 1 марта, 5 811 человек в Липецкой области подхватили ОРВИ и грипп. 69% заразившихся – дети до 14 лет. Показатель заболеваемости ниже уровня эпидпорога по совокупному населению на 11,8%. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за неделю темп заболеваемости снизился на 19%.

В Липецке за 7 дней 3 725 человек заразились ОРВИ, 21 – гриппом. Показатели заболеваемости также, как и в регионе, ниже эпидпорога – на 22%. В основном, в области циркулируют вирусы гриппа В, а также негриппозные респираторные вирусы – парагриппа, аденовирусы и другие. Кстати, в областном центре отменили ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Липчанам напоминают, что при появлении признаков гриппа и ОРВИ не стоит заниматься самолечением, а сразу идти к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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