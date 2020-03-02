В Липецке в Цехе динамной стали НЛМК случился пожар

2 Март 2020 2020-03-02T18:50:06+03:00

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В этот понедельник, 2 марта, в Липецке в Цехе динамной стали НЛМК произошел пожар. Возгорание случилось на реверсивном стане холодной прокатки. Информация о происшествии поступило спасателям в 17.08.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, к комбинату на площадь Металлургов выехали пожарно-спасательные отделения. В 17.40 возгорание полностью ликвидировали. Никто из людей не пострадал. Оборудование цеха также осталось цело. Этот инцидент не должен повлиять на выполнение производственной программы. Причину пожара установят специалисты.

Спасатели напоминают липчанам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU