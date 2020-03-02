Во вторник 15 улиц Липецка останутся без света

2 Март 2020 2020-03-02T19:02:02+03:00

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Во вторник, 3 марта, некоторые дома Липецка останутся без электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК». Причина отключений – ремонт на сетях.

С 9 утра до 5 часов вечера свет потухнет в селе Сселки по улицам Набережная, Советская, 1 Мая, Учительская, Ленина, Первомайская, Сокольская, Гагарина, Провинциальная, Космонавтов, Листопадная.

На этот же период времени свет отключат на Сырском Руднике. Без электроснабжения останутся жители многоквартирных домов по улицам Геологическая, Детская и Монтажников.

С 9 утра до 4 часов вечера света не будет в домах частного сектора по улице Городовикова.

Напомним, что дополнительную информацию об отключениях можно получить в диспетчерской ЛГЭКа по следующим номерам: 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU