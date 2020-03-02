2020-03-02T19:02:02+03:00
Общество

Во вторник 15 улиц Липецка останутся без света

На сетях электроснабжения проведут ремонтные работы
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липчанам отключат светЛипчанам отключат светФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Во вторник, 3 марта, некоторые дома Липецка останутся без электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК». Причина отключений – ремонт на сетях.

С 9 утра до 5 часов вечера свет потухнет в селе Сселки по улицам Набережная, Советская, 1 Мая, Учительская, Ленина, Первомайская, Сокольская, Гагарина, Провинциальная, Космонавтов, Листопадная.

На этот же период времени свет отключат на Сырском Руднике. Без электроснабжения останутся жители многоквартирных домов по улицам Геологическая, Детская и Монтажников.

С 9 утра до 4 часов вечера света не будет в домах частного сектора по улице Городовикова.

Напомним, что дополнительную информацию об отключениях можно получить в диспетчерской ЛГЭКа по следующим номерам: 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во вторник 15 улиц Липецка останутся без света
В Липецке в Цехе динамной стали НЛМК случился пожар
За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области снизилась на 19%
В этом году выпускной в Липецке пройдет раньше, чем обычно
Салюты и фейерверки на главной площади Липецка оказались вне закона
У предпринимателей спрашивают, комфортно ли в Липецке вести бизнес
Липчанка натопила газом квартиру так, что пол у соседей стал горячим
Под Липецком изверг 5 дней прятал в сарае любовницу, которую облил бензином и поджег
Под Липецком рецидивист забил насмерть приятеля железным совком
Жильцам многоквартирного дома в Липецке обстреляли окна
Спасатели предупреждают липчан о сильных порывах ветра
В Липецке иномарка сбила школьника на велосипеде
БМВ превратился в груду металла после ДТП с «Опелем» в Липецке
Маршрут автобуса Липецк – Грязи укоротили из-за ремонта проспекта Победы
Суровый липецкий водитель на разбитой иномарке поразил автомобилистов
Район ЛТЗ и частный сектор в Липецке останутся без питьевой воды
Под Липецком двое детей провалились в ледяную воду в пруду и смогли выбраться
Житель Липецкой области может лишиться свободы из-за поддельных прав
В Липецке начали готовиться к благоустройству набережной и Зеленого острова