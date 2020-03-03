В Липецке в ДТП с БМВ и "Опелем" погиб мужчина

3 Март 2020 2020-03-03T10:00:18+03:00

В ДТП с БМВ и "Опелем" скончался один из водителей Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области произошло 1 271 нарушение правил дорожного движения. 6 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 35 человек не пристегнулись во время движения. 933 раза автомобилисты превысили скорость. Еще 91 раз - нарушили правила парковки. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, произошло 22 аварии, в которых никто из людей не пострадал.

накануне, 2 марта, в Липецке на Лебедянском шоссе случилось серьезное ДТП. Там столкнулись БМВ и "Опель". 54-летний водитель первой иномарки погиб на месте. 31-летнего мужчину из "Опеля" с травмами доставили в больницу. Видео с места происшествия можно посмотреть здесь.

На улице Московской столкнулись "Газель" и ЗАЗ "Шанс". 27-летняя девушка на рулем второй машины получила травму. Медики оказали ей помощь и отпустили.

На той же улице вечером столкнулись легковушки. Странная авария попала в объектив камеры наружного наблюдения. Автомобиль притормозил перед кольцом. Сзади ехала еще одна машина. Ее водитель почему-то не затормозил вовремя. Он попытался перестроиться в соседнюю полосу, но у него это тоже не вышло. Он врезался в заднюю часть стоявшей легковушки.

В Липецке легковушка впечаталась в заднюю часть стоящей машины.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU