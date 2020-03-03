В Липецке вор обогатился на 45000 рублей, обокрав садовый домик

3 Март 2020 2020-03-03T10:17:46+03:00

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В Липецке воры продолжают промышлять в садоводческих товариществах. Так, в отдел полиции обратился мужчина с заявлением. Он сообщил, что из его садового домика пропали телевизор, цифровая приставка, электроинструменты, электрическая мойка. Злодей обогатился приблизительно на 45 тыс. рублей. По словам потерпевшего, вор проник внутрь, отжав стекло.

Как сообщили в этот вторник, 3 марта, в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Задержан 24-летний липчанин.

В понедельник, 2 марта, в полицию обратился 58-летний мужчина. Он также пожаловался на аналогичное преступление. Из его домика кто-то украл сварочный аппарат, стоимость которого 7 тыс. рублей.

Правоохранители быстро вычислили предполагаемого преступника. Им оказался 31-летний ранее судимый житель областного центра. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Проводятся расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU