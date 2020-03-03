В одном из домов Липецка вспыхнула детская коляска

3 Март 2020 2020-03-03T11:03:44+03:00

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На прошлой неделе, с 24 февраля по 1 марта, в Липецке произошло 16 пожаров и возгораний. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, неделей ранее происшествий было меньше - было зафиксировано 9 случаев.

Все чаще стал вспыхивать мусор на освободившихся от снега территориях. Отходы горели в частном секторе на улице Баумана, на юго-западе областного центра. Спасателям пришлось тушить пластиковый контейнер на Соколе. Аналогичные случаи зафиксированы в мусоропроводах многоквартирных домов в центре города.

На минувшей неделе горели 5 автомобилей на улице Депутатская, частный дом на улице Черняховского. В пожаре пострадала 70-летняя женщина. Ее с ожогами госпитализировали. Небольшие возгорания произошли в квартирах липчан. А на лестничной площадке в одном из домов вспыхнула детская коляска.

ИСТОЧНИК KP.RU