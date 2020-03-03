В Липецке мужчина напал на 9-летнюю школьницу в подъезде и пытался затащить в лифт

3 Март 2020 2020-03-03T13:33:03+03:00

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В этот вторник, 3 марта, в Липецке на девочку напал мужчина. Информация об этом появилась в соцсетях областного центра. По словам автора поста, происшествие случилась на 21 микрорайоне в 10.15 утра. Неизвестный поймал в подъезде девочку. Он закрыл ей рот и потащил в лифт. Но школьница успела вырваться и убежать. В сообщении также говорится, что на вид мужчине было лет 18. На нем была белая куртка и белые перчатки.

- 9-летняя девочка позвонила в службу "112" и рассказала, что мужчина попытался на нее напасть, - сообщила "КП-Липецк" врио начальника пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова. - Полученная информация проверяется, выясняются обстоятельства произошедшего. Проверку проводит отдел полиции №6.

ИСТОЧНИК KP.RU