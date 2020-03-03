В двух школах Липецка детям дали испорченный йогурт

3 Март 2020 2020-03-03T13:59:50+03:00

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В Липецких школах детям выдали испорченный йогурт. Как сообщила председатель департамента образования Светлана Бедрова, это произошло в 2 учебных заведениях города.

В своем Инстаграм она пояснила, что об испорченном кисломорочном продукте сообщили родители. Никто из ребят не пострадал. Кстати, йогурт был с нормальным сроком годности - до 22 апреля. Предположительно, он мог испортиться из-за нарушения герметичности упаковки при транспортировке. Всю партию йогурта из столовых изъяли. А в департаменте стартовала проверка.

- Мы приносим свои извинения школьникам и их родителям! - написала Светлана Бедрова.

Напомним, что на днях в областном центре состоялась конференция "Семья и школа: как найти взаимопонимание". В ходе мероприятия родители предложили изменить меню, а также ужесточить контроль за качеством обедов.

ИСТОЧНИК KP.RU