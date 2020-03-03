В Липецке отменили масочный режим и другие ограничения по гриппу и ОРВИ

3 Март 2020 2020-03-03T14:16:59+03:00

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С этой недели, 2 марта, в Липецке прекращают действовать все ограничения по гриппу и ОРВИ. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев. Напомним, карантин и другие меры ввели в Липецке 13 февраля, когда количество заболевших превысило 5000 человек, а среди школьников началась эпидемия. Школьники вернулись к занятиям 24 февраля.

Согласно последним данным Роспотребнадзора за прошедшую неделю, с 24 февраля по 1 марта, в регионе снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ на 19%, всего 5 811 человек по региону.

В самом Липецке за тот же период заболеваемость снизилась на 22%. В настоящее время в городе показания по гриппу и ОРВИ ниже порога эпидемии на 19.3%. Вместе с тем департамент образования просит родителей не отправлять в школу или садик простуженных детей. Если ребенок вялый, поднялась температура, пропал аппетит или появились другие симптомы гриппа, нужно сразу обращаться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU