2020-03-03T15:47:24+03:00
Общество

В Липецке депутаты горсовета покинули зал, отказываясь голосовать за изменения в Устав

Но новую редакцию все равно приняли
Юлия КЛЮЕВА
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В этот вторник, 3 марта, в Липецком горсовете состоялась очередная 59 сессия. На ней депутаты приняли изменения в Устав Липецка. Правки коснутся 50 статей документа. Главные изменения касаются избирательной системы. Число мест в парламенте предлагается сократить с 48 до 36. Как сообщили в пресс-службе горсовета, теперь парламентариев будут избирать по мажоритарной системе.

Напомним, что липчане высказали свое мнение о новой редакции Устава на публичных слушаниях. Тогда организационный комитет рекомендовал принять 2 поправки, а 51 - отклонить. Большинство выступило за отчет главы города перед населением, а также за уточнение, кто будет и.о. во время отсуствия председателя горсовета.

Кстати, во время голосования представители фракций "КПРФ" и "ЛДПР" покинули зал заседания. Так, они выступили против вносимых правок. Изменения в Устав поддержали 39 парламентариев. Теперь выбирать депутатов в горсовет в сентябре липчане будут по 36 одноамндатным округам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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