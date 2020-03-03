Средняя зарплата за год в Липецкой области увеличилась до 34741 рубля
Липецкстат опубликовал данные по зарплатам в регионе с января по декабрь 2019 года. По данным службы статистики, средняя номинальная зарплата за год в Липецкой области выросла на 9.7% и составила 34741,7 рубля в месяц.
Реальная зарплата, которая высчитывается в соотношении с ростом потребительских цен, выросла на 4.5% в сравнении с тем же периодом 2018 года. В декабре 2019 прирост реальных доходов к уровню декабря 2018 прирост составил 7.2%.
Традиционно самые высокие зарплаты на металлургическом производстве, самые низкие – в текстильной промышленности. Зарплаты в наиболее высокооплачиваемых сферах превышают среднюю по региону в 1.9 – 1.1 раз. Заработная плата в сельском хозяйстве выше средней на 1%. Работники образования, здравоохранения и социальных услуг получают 78 и 89% от среднего уровня.
ИСТОЧНИК KP.RU