Средняя зарплата за год в Липецкой области увеличилась до 34741 рубля

3 Март 2020 2020-03-03T16:18:15+03:00

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Липецкстат опубликовал данные по зарплатам в регионе с января по декабрь 2019 года. По данным службы статистики, средняя номинальная зарплата за год в Липецкой области выросла на 9.7% и составила 34741,7 рубля в месяц.

Реальная зарплата, которая высчитывается в соотношении с ростом потребительских цен, выросла на 4.5% в сравнении с тем же периодом 2018 года. В декабре 2019 прирост реальных доходов к уровню декабря 2018 прирост составил 7.2%.

Традиционно самые высокие зарплаты на металлургическом производстве, самые низкие – в текстильной промышленности. Зарплаты в наиболее высокооплачиваемых сферах превышают среднюю по региону в 1.9 – 1.1 раз. Заработная плата в сельском хозяйстве выше средней на 1%. Работники образования, здравоохранения и социальных услуг получают 78 и 89% от среднего уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU