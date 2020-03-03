В Липецке торговец контрафактной незамерзайки пытался подкупить полицейского

3 Март 2020 2020-03-03T17:11:26+03:00

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В Липецке за попытку подкупить сотрудника полиции будут судить 54-летнего мужчину. Бизнесмена заметили полицейские 28 января на 294-м км трассы «Орел-Тамбов», где тот торговал незамерзайкой. В ходе проверки выяснилось, что у торговца нет документов на жидкость для очистки стекол.

По факту незаконной продажи должны были составить протокол по статье 14.43 КоАП РФ. Мужчине грозил штраф до 2000 рублей, но тот решил усугубить ситуацию. По версии следствия, чтобы не платить штраф бизнесмен предложил полицейскому взятку 10 500 рублей. Несмотря на предупреждение, предприниматель продолжал настаивать и положил деньги на документы, которые были в руках у сотрудника полиции. Полицейский сообщил о попытке подкупа.

Дело возбудили по части 3 статьи 291 УК – дача взятки. Причем свою роль сыграли именно 500 рублей, из-за которых данное взяточничество нельзя считать мелким. Как сообщили в пресс-службе СКР области, фигурант во сем сознался, дело передают в суд. Мужчине грозит до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU