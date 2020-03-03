2020-03-03T17:49:25+03:00
Общество

Осужденный под Липецком набил на теле свастику и символику «СС»

Заключенный попал под статью о демонстрации нацистской символики
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Липецкой области под административную статью попал осужденный исправительной колонии ИК-4 в Ельце. По данным прокуратуры, заключенный набил на теле татуировки в виде запрещенной символики. В частности осужденный «украсил» тело нацистской свастикой и символикой «СС».

Отметим, что использование нацистской символики запрещено в любой форме, в том числе запрещена публичная демонстрация этих символов, как оскорбляющих многонациональный народ и память о жертвах Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в итоге заключенный попал под административную статью 20.3 КоАП РФ. Нарушение карается либо штрафом от 1000 до 2000 рублей, либо административным арестом до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В администрации Липецка перераспределили полномочия между заместителями мэра
В Липецке мошенник оставил школьника без телефона
Свет и воду отключат в Липецке в среду
На улице Космонавтов в Липецке просел новый асфальт
Осужденный под Липецком набил на теле свастику и символику «СС»
Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!
В Липецке торговец контрафактной незамерзайки пытался подкупить полицейского
Средняя зарплата за год в Липецкой области увеличилась до 34741 рубля
В Липецке депутаты горсовета покинули зал, отказываясь голосовать за изменения в Устав
В Липецке отменили масочный режим и другие ограничения по гриппу и ОРВИ
В двух школах Липецка детям дали испорченный йогурт
В Липецке мужчина напал на 9-летнюю школьницу в подъезде и пытался затащить в лифт
В одном из домов Липецка вспыхнула детская коляска
В Липецке вор обогатился на 45000 рублей, обокрав садовый домик
В Липецке в ДТП с БМВ и "Опелем" погиб мужчина