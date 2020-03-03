Осужденный под Липецком набил на теле свастику и символику «СС»

3 Март 2020 2020-03-03T17:49:25+03:00

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В Липецкой области под административную статью попал осужденный исправительной колонии ИК-4 в Ельце. По данным прокуратуры, заключенный набил на теле татуировки в виде запрещенной символики. В частности осужденный «украсил» тело нацистской свастикой и символикой «СС».

Отметим, что использование нацистской символики запрещено в любой форме, в том числе запрещена публичная демонстрация этих символов, как оскорбляющих многонациональный народ и память о жертвах Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в итоге заключенный попал под административную статью 20.3 КоАП РФ. Нарушение карается либо штрафом от 1000 до 2000 рублей, либо административным арестом до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU