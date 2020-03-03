На улице Космонавтов в Липецке просел новый асфальт
Новый асфальт на улице Космонавтов оказался дефективным. Отметим, что этот участок отремонтировали в 2019 году по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Тогда там сделали заездной карман для автобусов у остановки «Улица Терешковой». Но в феврале этого года асфальт просел.
Как пояснили в пресс-службе мэрии, на тот момент, когда ремонт принимали, качество соответствовало нормативам, дефект образовался в процессе эксплуатации. В этот раз дорогу снова обследовала комиссия и пришла к выводу, что асфальт просел по вине подрядчика.
Теперь подрядной организации предстоит устранить дефект за свой счет. Полноценно отремонтировать смогут, когда позволит погода, а пока сделали временный ремонт.
ИСТОЧНИК KP.RU