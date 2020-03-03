На улице Космонавтов в Липецке просел новый асфальт

3 Март 2020 2020-03-03T18:39:51+03:00

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Новый асфальт на улице Космонавтов оказался дефективным. Отметим, что этот участок отремонтировали в 2019 году по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Тогда там сделали заездной карман для автобусов у остановки «Улица Терешковой». Но в феврале этого года асфальт просел.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, на тот момент, когда ремонт принимали, качество соответствовало нормативам, дефект образовался в процессе эксплуатации. В этот раз дорогу снова обследовала комиссия и пришла к выводу, что асфальт просел по вине подрядчика.

Теперь подрядной организации предстоит устранить дефект за свой счет. Полноценно отремонтировать смогут, когда позволит погода, а пока сделали временный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU