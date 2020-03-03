Свет и воду отключат в Липецке в среду

3 Март 2020 2020-03-03T19:17:36+03:00

Воды не будет с 10 утра, электричества – с 9.00

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Энергетики предупреждают жителей Липецка об очередном отключении питьевой воды и электричества, которое запланировано на среду, 4 марта. По информации ЛГЭКа, воды не будет с 10 до 17.00 на следующих улицах: Свердлова, П.Лумумбы, Сафонова, Энтузиастов, 1-я и 2-я К.Либкнехта, Высокая, Пархоменко, Свободный Сокол и Репина.

Воду будут подвозить в течение дня по заявкам жителей с отключенных адресов. Также коммнульщики предупреждают, что после ремонта из кранов может потечь мутная вода.

В тот же день отключат электроэнергию. Света не будет с 9 до 16.00 на улице Фурманова и по Осеннему проезду.

Энергетики приносят извинения за причиненные неудобства. Узнать более подробно об отключениях и оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU