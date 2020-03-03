2020-03-03T19:28:19+03:00
Происшествия

В Липецке мошенник оставил школьника без телефона

Мальчик дал позвонить незнакомцу
Лия МУРАДЬЯН
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Мошенника поймали в ЛипецкеМошенника поймали в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке поймали афериста, который не гнушался обманывать детей. Жертвой мошенника стал школьник. По данным полиции, все случилось 24 февраля в подъезде дома на улице Адмирала Макарова. К подростку подошел незнакомец и попросил смартфон, чтобы позвонить.

Мальчик поверил взрослому человеку и отдал свой телефон. Злодей сделал вид, что кому-то звонит, а затем сбежал вместе со смартфоном. Сотрудникам полиции удалось вычислить и задержать негодяя. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемым оказался житель Добринского района.

Известно, что мужчины уже есть судимости. Сейчас полиция разбирается во всех подробностях и проверяет афериста на причастность к другим преступлениям. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 159 УК – мошенничество. Злодею грозит до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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