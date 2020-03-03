2020-03-03T19:51:54+03:00
Политика

В администрации Липецка перераспределили полномочия между заместителями мэра

Некоторым добавили работы
Лия МУРАДЬЯН
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У вице-мэров Липецка изменились полномочияУ вице-мэров Липецка изменились полномочияФото: Лия МУРАДЬЯН
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У заместителей мэра Липецка изменились полномочия. Как сообщили в пресс-службе администрации, это в целях совершенствования работы. Итак первый заместитель продолжает следить за департаментами ЖКХ, градостроительства и архитектуры и отделом охраны окружающей среды. Первому заму также добавили департаменты транспорта и дорог.

У вице-мэра по социальной сфере забрали управление внутренней политики. Оно теперь находится в ведении заместителя по территориальным округам. На нем также теперь кадровая работа, за которую раньше отвечал управляющий делами администрации.

Напрямую мэру города по-прежнему подчиняются департамент финансов, правовое управление, отделы взаимодействия со СМИ и мобилизационной подготовки.

Распоряжении о новых полномочиях подписали 2 марта, и в этот вторник, 3 марта, оно вступило в силу. Подробная схема, кто за какую сферу теперь отвечает, есть на сайте администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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