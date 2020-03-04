В страшном ДТП с автоцистерной под Липецком сгорела «Газель», водитель погиб

4 Март 2020 2020-03-04T07:58:31+03:00

Цистерна с мазутом и "Газель" столкнулись на М-4. Фото "ДТП Елец" Фото: vk.com

Фура с мазутом и грузовик столкнулись на трассе М-4 в Елецком районе

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Серьезная авария произошла минувшим вечером, 3 марта, на альтернативном участке трассы М-4 «Дон» в Елецком районе Липецкой области. Там в районе села Казинка столкнулись грузовая «Газель» и автоцистерна «Фредлайнер».

В результате ДТП «Газель» загорелась. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области, фура перевозила мазут, однако угрозы возгорания цистерны не было. На месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательной части №12.

– Страшная авария, фура взорвалась, я чудом на встречку ушел, – сообщил в сети один из очевидцев. – Сзади был ад, очень много огня.

По словам очевидцев, грузовик с фурой столкнулись в лобовую, в аварии погиб водитель сгоревшей «Газели», водителя автоцистерны увезли на «Скорой». Как произошла авария на самом деле и кто виноват, разбирались сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU