2020-03-04T09:11:56+03:00
Общество

Липчан зовут обсудить с мэром предстоящее благоустройство парка Победы

Публичные слушания состоятся во Дворце молодежи «Октябрь»
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Липчан зовут на публичные слушания по благоустройству парка ПобедыЛипчан зовут на публичные слушания по благоустройству парка ПобедыФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Чиновники зовут липчан обсудить предстоящее благоустройство парка Победы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, публичные слушания состоятся в эту среду, 4 марта, во Дворце молодежи «Октябрь».

Слушания проводит мэр города Евгения Уваркина. Все желающие могут прийти и высказать свои пожелания на тему, каким они хотят видеть парк Победы. С горожанами обсудят планируемые архитектурные решения в парке и выслушают все предложения по благоустройству.

Липчане могут задавать интересующие вопросы и озвучивать свои идеи. Если предложения липчан не разойдутся с возможностями города, парк получится именно таким, каким захотят его видеть сами горожане. От людей требуются активная гражданская позиция и конструктивные идеи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке транспортная полиция поймала закладчика на ж-д путях
В Липецке экспедитор обворовал склад магазина
В аэропорту Липецка из-за тумана задержали московские рейсы
Полиция проверяет видео с инспектором ПДН, на которого пожаловались липчане
В Липецке пройдет супер-фестиваль Диско 90-х
Подробности смертельного ДТП со сгоревшим грузовиком на трассе М-4 под Липецком
Липчан зовут обсудить с мэром предстоящее благоустройство парка Победы
В страшном ДТП с автоцистерной под Липецком сгорела «Газель», водитель погиб
В администрации Липецка перераспределили полномочия между заместителями мэра
В Липецке мошенник оставил школьника без телефона
Свет и воду отключат в Липецке в среду
На улице Космонавтов в Липецке просел новый асфальт
Осужденный под Липецком набил на теле свастику и символику «СС»
Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!
В Липецке торговец контрафактной незамерзайки пытался подкупить полицейского
Средняя зарплата за год в Липецкой области увеличилась до 34741 рубля
В Липецке депутаты горсовета покинули зал, отказываясь голосовать за изменения в Устав
В Липецке отменили масочный режим и другие ограничения по гриппу и ОРВИ
В двух школах Липецка детям дали испорченный йогурт
В Липецке мужчина напал на 9-летнюю школьницу в подъезде и пытался затащить в лифт
В одном из домов Липецка вспыхнула детская коляска
В Липецке вор обогатился на 45000 рублей, обокрав садовый домик
В Липецке в ДТП с БМВ и "Опелем" погиб мужчина