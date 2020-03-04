Липчан зовут обсудить с мэром предстоящее благоустройство парка Победы

4 Март 2020 2020-03-04T09:11:56+03:00

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Чиновники зовут липчан обсудить предстоящее благоустройство парка Победы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, публичные слушания состоятся в эту среду, 4 марта, во Дворце молодежи «Октябрь».

Слушания проводит мэр города Евгения Уваркина. Все желающие могут прийти и высказать свои пожелания на тему, каким они хотят видеть парк Победы. С горожанами обсудят планируемые архитектурные решения в парке и выслушают все предложения по благоустройству.

Липчане могут задавать интересующие вопросы и озвучивать свои идеи. Если предложения липчан не разойдутся с возможностями города, парк получится именно таким, каким захотят его видеть сами горожане. От людей требуются активная гражданская позиция и конструктивные идеи.

ИСТОЧНИК KP.RU