2020-03-04T09:35:26+03:00
Происшествия

Подробности смертельного ДТП со сгоревшим грузовиком на трассе М-4 под Липецком

в Елецком районе столкнулись две фуры и автомобиль ГАЗ
Лия МУРАДЬЯН
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В аварии погиб водитель сгоревшего грузовикаВ аварии погиб водитель сгоревшего грузовикаФото: Лия МУРАДЬЯН
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В ГИБДД Липецкой области сообщили о подробностях страшной аварии на трассе М-4 «Дон» в Елецком районе. Напомним, авария произошла 3 марта около 20.00 в районе села Казинка, в результате ДТП произошел крупный пожар, в котором погиб водитель ГАЗа.

По уточненным данным автоинспекторов, в аварии участвовали два большегруза и ГАЗ. 29-летний водитель автоцистерны «Фредлайнер» въехал в стоящую на дороге «Сканию» с 49-летним мужчиной за рулем. От удара первый большегруз вылетел на встречную полосу, где разбил ГАЗ, который в последствии загорелся. Водителя «Фредлайнера» увезли в больницу.

Всего за сутки на дорогах региона в двух авариях пострадали два человека и один погиб. Вторая авария произошла в тот же вечер, в 20.30, на улице Коммуны в Задонске. Столкнулись «ВАЗ-2112» с 21-летним водителем и «Мерседес». В аварии пострадала 20-летняя пассажирка «двенадцатой» – девушку увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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