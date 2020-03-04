2020-03-04T12:04:08+03:00
Звезды

В Липецке пройдет супер-фестиваль Диско 90-х

Концерт состоится 14 марта во Дворце Спорта «Звездный»
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супер-фестиваль Диско 90-х пройдет в Липецкесупер-фестиваль Диско 90-х пройдет в ЛипецкеФото: Предоставлено организаторами
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14 марта в ДС Звездный впервые в Липецке пройдет супер-фестиваль Диско 90-х! Наравне с Москвой и Санкт-Петербургом, яркое и совершенно новое шоу с участием любимых звезд безумных девяностых!

Давайте наденем лосины и малиновые пиджаки, нацепим клипсы и достанем с антресолей барсетки, поставим челки и отроем коллекцию вкладышей. Сумасшедшее шоу, адская смесь технологий будущего с «фишками» из 90-х, ностальгические видеоролики и самые любимые песни и артисты.

Участники шоу: Света, Оксана Почепа Акула, Фактор 2" золотой состав группы «Стрелки», Револьверс, Турбомода и другие звезды 90-х, которых будут объявлять со временем. Билеты уже в продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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