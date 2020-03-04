2020-03-04T13:04:11+03:00
Общество

Полиция проверяет видео с инспектором ПДН, на которого пожаловались липчане

Родители: «Детей ставят на учет ради выполнения плана» [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Видео с участием сотрудника полиции, инспектора по делам несовершеннолетних, опубликовали в соцсетях жители села Доброе в Липецкой области. В описании к ролику родители заявляют о беспределе и утверждают, что майор полиции оказывает давление на несовершеннолетних и принуждает родителей расписаться на чистых листах. Также, по словам взрослых, их детей ставят на учет, а родителей штрафуют и «все для выполнения плана».

По самому видео понять что-либо сложно. В кадре женщина-инспектор работает с взрослыми людьми, очевидно с родителями, еще одна женщина, гражданская, изучает какие-то документы.

Мужчина за кадром негодует, почему не разъясняют статью 51 Конституции, по которой никто не обязан свидетельствовать против себя или близких. Майор спокойно отвечает, что как раз в данный момент женщина знакомится с этой информацией. Заметив запись, сотрудница полиции перестает отвечать на вопросы, но человек с камерой настойчив.

Родители жалуются на инспектора ПДН .

– Это уже не первый раз с вашей стороны, – обращается к майору автор видео. – Сколько раз она была в полиции, ей ни разу не разъяснили статью 51.

Пустых бланков, о которых говорит автор, в кадре не видно. В чем причина визита инспектора, тоже не поясняется, но из разговора можно понять, что люди часто бывают в полиции.

– По факту публикации записи в настоящее время проходит проверка, – пояснили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области. – Данное видео изучают и проверяют действия сотрудника ПДН.

Как оказалось, инспектор по делам несовершеннолетних отрабатывала заявление, которое поступило в полицию от самих же родителей несовершеннолетней школьницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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