В аэропорту Липецка из-за тумана задержали московские рейсы

4 Март 2020 2020-03-04T13:44:12+03:00

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В эту среду, 4 марта, с самого утра в Липецке было туманно. Об атмосферном явлении накануне предупреждали спасатели – в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Кстати, он продержался дольше, чем прогнозировали синоптики.

Из-за тумана в липецком аэропорту перенесли несколько рейсов. Задержался самолет из Домодедово в областной центр. Рейс из Липецка в Москву также сдвинулся. Самолет должен был взмыть в небо в 10.15. В данный момент время вылета - 13.11.

Вечером из столицы в липецкий край должен прилететь еще один самолет из аэропорта Домодедово. Время прибытия - 18.05. А из областного центра в Москву запланирован рейс на 18.45. Пока о других задержках вылетов не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU