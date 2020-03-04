2020-03-04T13:58:27+03:00
Происшествия

В Липецке экспедитор обворовал склад магазина

Водитель делал вид, что вывозит товар по накладной
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке на краже попался водитель-экспедитор одного из магазинов. Согласно материалам дела, 27-летний мужчина обслуживая склад магазина на улице Доватора, незаметно крал оттуда радиаторы.

Водитель просто приезжал, загружал товар, кладовщикам говорил, что делает это по накладной по заказу покупателя, и уезжал. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, таким путем он вывез 17 радиаторов на 47 000 рублей.

Радиаторы пропадали с сентября по октябрь прошлого года, работодатели заподозрили неладное и написали заявление. Но к тому моменту водитель успел продать украденное и потратить деньги.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 – «кража». Всего насчитали два эпизода. Теперь дело передают в суд, мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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