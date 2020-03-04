2020-03-04T15:50:47+03:00
Происшествия

В Липецке транспортная полиция поймала закладчика на ж-д путях

Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке на железнодорожных путях поймали закладчика с крупной партией наркотиков. По данным Елецкого линейного отдела МВД на транспорте, пьяного парня остановили транспортные полицейские, когда тот переходил пути. Нетрезвого мужчину доставили в отдел для составления протокола. При проверке личности выяснилось, что 28-летний мужчина живет в Липецке временно и нигде не работает.

Но самое интересное обнаружили во время досмотра, у парня в одежде нашли свертки с порошкообразным веществом. Как сообщили в пресс-службе линейного отдела, в свертках было 18.86 грамм синтетического наркотика N-метилэфедрона и 3.11 грамм марихуаны.

Домой к мужчине выехали сотрудники с кинологом. Там служебная собака нашла еще 10 свертков, позже сам задержанный во всем сознался и рассказал, где оставил закладки. В тайниках обнаружили еще 4 свертка. Общая масса потянула на крупный размер, дело возбудили по 4 части статьи 228.1 – покушение на сбыт. Мужчине грозит до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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