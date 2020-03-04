2020-03-04T17:05:10+03:00
Происшествия

Липчане жалуются на лжебанкиров и кибермошенников в службу спасения «112»

У женщины сняли с карты все деньги, а мужчина купил несуществующий телескоп
Лия МУРАДЬЯН
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Липчане начали жаловаться на мошенников службу спасения «112». Сразу два таких звонка поступили в управление по делам ГО и ЧС во вторник, 3 марта. В одном случае жертвой аферистов стала пенсионерка, которая назвала «сотрудникам банка» коды из сообщений и лишилась 25 000 рублей.

Еще одной жертвой мошенников стал мужчина, который пытался купить телескоп через сайт объявлений. Покупатель обговорил все с продавцом по переписке и перевел больше 20 000 рублей на расчетный счет. Только после этого доверчивый мужчина решил позвонить по указанному в объявлении номеру, который, как оказалось, принадлежал посторонним людям.

Как сообщили в пресс-службе ГО и ЧС, оба сигнала передали в полицию, но раскрыть такие преступления непросто. Злодеи умело заметают it-следы в сети и найти их сложно. При этом число таких преступлений продолжает расти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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