2020-03-04T17:07:57+03:00
Экономика

«Открытие» в 4 раза увеличил выдачу кредитов бизнесу

В 2019 году банк выдал субъектам МСБ области 1,55 миллиарда рублей
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По итогам 2019 года портфель кредитов малого и среднего предпринимательства достиг 1,35 миллиарда рублей, также увеличившись в 3,5 раза. Банк открыл субъектам малого и среднего бизнеса 1,2 тысячи расчетных счетов. Портфель привлеченных средств МСБ на 1 января 2020 года вырос в 3,3 раза и составил 97 миллионов рублей.

- В 2020 году стоит задача увеличить кредитный портфель клиентов малого и среднего предпринимательства на 30% и нарастить число активных клиентов, - отметила Светлана Ермакова, управляющий банком «Открытие» в Липецке.

Напомним, в регионе ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» активно работает с Гарантийным фондом, Корпорацией МСП и Минэкономразвития.

ИСТОЧНИК KP.RU

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