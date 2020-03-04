2020-03-04T18:12:29+03:00
Происшествия

В Липецке трое детей обожглись, еще двое проглотили мелкие предметы

Четверых детей госпитализировали
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке малыши обжигались и глотали мелкие предметыВ Липецке малыши обжигались и глотали мелкие предметыФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

На прошлой неделе липчане 5 раз сообщили о происшествиях с детьми в службу спасения «112». По информации пресс-службы управления ГО и ЧС Липецка, 3 малышей получили ожоги. Годовалая девочка потрогала ладошками горячий суп. 3-летний мальчик вылил себе на грудь и спину кипяток. Еще один годовалый ребенок пролил на ноги уксус.

Еще двум детям понадобилась помощь врачей. 4-летний мальчик проглотил монету. 2-летний малыш – магнит. Вызовы по данным случаям переадресовали в службу скорой помощи. В итоге, госпитализировали 4-ех детей.

Спасатели просят липчан не оставлять своих чад без присмотра, тем более на кухне, где есть горячие кастрюли. А также тщательно прятать лекарства, бытовую химию, мелкие предметы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ночь на четверг в Липецке до +6 градусов
В четверг 23 улицы Липецка останутся без воды
В Липецке трое детей обожглись, еще двое проглотили мелкие предметы
«Открытие» в 4 раза увеличил выдачу кредитов бизнесу
Липчане жалуются на лжебанкиров и кибермошенников в службу спасения «112»
В Липецке транспортная полиция поймала закладчика на ж-д путях
В Липецке экспедитор обворовал склад магазина
В аэропорту Липецка из-за тумана задержали московские рейсы
Полиция проверяет видео с инспектором ПДН, на которого пожаловались липчане
В Липецке пройдет супер-фестиваль Диско 90-х
Подробности смертельного ДТП со сгоревшим грузовиком на трассе М-4 под Липецком
Липчан зовут обсудить с мэром предстоящее благоустройство парка Победы
В страшном ДТП с автоцистерной под Липецком сгорела «Газель», водитель погиб
В администрации Липецка перераспределили полномочия между заместителями мэра
В Липецке мошенник оставил школьника без телефона
Свет и воду отключат в Липецке в среду
На улице Космонавтов в Липецке просел новый асфальт
Осужденный под Липецком набил на теле свастику и символику «СС»
Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!
В Липецке торговец контрафактной незамерзайки пытался подкупить полицейского
Средняя зарплата за год в Липецкой области увеличилась до 34741 рубля
В Липецке депутаты горсовета покинули зал, отказываясь голосовать за изменения в Устав
В Липецке отменили масочный режим и другие ограничения по гриппу и ОРВИ
В двух школах Липецка детям дали испорченный йогурт
В Липецке мужчина напал на 9-летнюю школьницу в подъезде и пытался затащить в лифт
В одном из домов Липецка вспыхнула детская коляска
В Липецке вор обогатился на 45000 рублей, обокрав садовый домик
В Липецке в ДТП с БМВ и "Опелем" погиб мужчина