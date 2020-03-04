В Липецке трое детей обожглись, еще двое проглотили мелкие предметы

4 Март 2020 2020-03-04T18:12:29+03:00

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На прошлой неделе липчане 5 раз сообщили о происшествиях с детьми в службу спасения «112». По информации пресс-службы управления ГО и ЧС Липецка, 3 малышей получили ожоги. Годовалая девочка потрогала ладошками горячий суп. 3-летний мальчик вылил себе на грудь и спину кипяток. Еще один годовалый ребенок пролил на ноги уксус.

Еще двум детям понадобилась помощь врачей. 4-летний мальчик проглотил монету. 2-летний малыш – магнит. Вызовы по данным случаям переадресовали в службу скорой помощи. В итоге, госпитализировали 4-ех детей.

Спасатели просят липчан не оставлять своих чад без присмотра, тем более на кухне, где есть горячие кастрюли. А также тщательно прятать лекарства, бытовую химию, мелкие предметы.

ИСТОЧНИК KP.RU