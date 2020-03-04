В четверг 23 улицы Липецка останутся без воды

4 Март 2020 2020-03-04T18:40:58+03:00

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В четверг, 5 марта, в некоторых домах Липецка отключат холодную воду. Это связано с тем, что на сетях водоснабжения проведут ремонтные работы.

С 9 утра до 5 часов вечера краны пересохнут по следующим адресам: улица Депутатская, Володарского, 1-я Крымская, 2-я Крымская, Кирова, Верхняя, Пригородная, Комсомольская, Чкалова, Школьная, Кооперативная, Котовского, Шмидта, Даргомыжского, переулок Джамбула, Вишневый, Фруктовый, Верхний, Кочубея, Дубинина. А также в домах №19, 23 и 37 по улице Котовского, в доме №22 по улице Комсомольская и в доме №24 по улице Школьная.

Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», подвоз воды организуют по заявкам жителей. Кстати, когда липчанам дадут воду, возможно повышение ее мутности на некоторое время. Более подробную информацию об отключениях можно получить в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU