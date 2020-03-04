В ночь на четверг в Липецке до +6 градусов

4 Март 2020 2020-03-04T18:52:52+03:00

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В четверг, 5 марта, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. Этот день обещает быть довольно теплым. Эта весна, бесспорно, еще удивит липчан.

По данным Росгидрометцентра, преимущественно без осадков. В темное время суток температура воздуха составит от 1 до 6 градуса тепла. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Ночью и утром местами туман. Днем в регионе столбик термометра поднимется до +13 градусов. Ветер немного усилится до 8-13 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 747 мм рт.ст.

Сухая и теплая погода продержится до конца недели. В пятницу, 6 марта, в Липецке переменная облачность. Ночью около 4 градусов тепла. Днем до 11 градусов выше ноля. Ветер юго-восточный 12-13 м/с. Настроение липчан может омрачить сильный ветер. Ожидаются порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU