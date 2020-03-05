В Липецке вечером мужчина попал под колеса «Инфинити»

5 Март 2020 2020-03-05T09:17:04+03:00

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В Липецке под колеса «Инфинити» попал 52-летний мужчина. По данным автоинспекторов, ДТП случилось в среду вечером, 4 марта, около 19.00 на улице Полиграфической вне пешеходного перехода. За рулем иномарки был 46-летний мужчина. В результате ДТП, пешеход попал с травмами в больницу.

ГИБДД напоминает, что проезжую часть нужно переходить только по «зебре», но даже там необходимо убедиться, что водитель видит пешехода и успевает остановиться. Светоотражающие элементы на одежде делают пешехода более заметным в темноте.

Это была единственная авария с пострадавшим за сутки, ДТП без пострадавших зарегистрировали 28. Также за сутки автоинспекторы зарегистрировали 889 нарушений ПДД. Среди них 4 пьяных водителя и 47 случаев с непристегнутыми ремнями безопасности и 71 нарушение правил парковки. Радары зафиксировали 465 случаев превышения скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU